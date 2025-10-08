Oggi è l’8 ottobre | Santa Reparata Storia della copatrona di Firenze e della chiesa sotto al Duomo

Firenze, 8 ottobre 2025 – Oggi si celebra Santa Reparata, copatrona di Firenze. La sua storia è legata a quella della città.  Quando l’invasione dei barbari Goti si affacciò alle porte di Firenze, tutte le speranze di evitare la distruzione sembravano perdute. La città, come nella sua natura, resistette all’urto dell’assedio, anche aiutata dalla forte personalità dell’allora vescovo Zanobi che ebbe forte ascendente sulla popolazione. In quei drammatici giorni, costanti e di massa, furono numerose le invocazioni rivolte a Santa Reparata per un’intercessione divina. I fiorentini avevano devastato nei dintorni della mura tutti i campi coltivati, così quando i barbari ben presto arrivarono a patire la fame e la sete, e furono costretti a ritirarsi sulle rigogliose colline di Fiesole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

