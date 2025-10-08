Oggi 8 ottobre Santa Pelagia di Antiochia | muore da grande testimone della fede

Lalucedimaria.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santa Pelagia di Antiochia è una giovane martire dei primi secoli del cristianesimo, vittima delle persecuzioni, testimone coraggiosa della fede. C’è un po’ di confusione attorno alla figura di Santa Pelagia di Antiochia, cha la Chiesa commemora oggi 8 ottobre. Viene confusa con altre donne vissute nello stesso periodo e non si conoscono con esattezza. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 8 ottobre santa pelagia di antiochia muore da grande testimone della fede

© Lalucedimaria.it - Oggi 8 ottobre, Santa Pelagia di Antiochia: muore da grande testimone della fede

In questa notizia si parla di: oggi - ottobre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 ottobre 2025

oggi 8 ottobre santaOggi è l’8 ottobre: Santa Reparata. Storia della copatrona di Firenze e della chiesa sotto al Duomo - La cattedrale di Santa Maria del Fiore è stata costruita sulle fondamenta dell’antichissima chiesa dedicata proprio a questa santa. msn.com scrive

Mercoledì 8 ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Per i nati l’8 ottobre, la vita è una favolosa avventura romantica. Secondo trevisotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi 8 Ottobre Santa