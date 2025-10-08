Officina nel mirino dei carabinieri | sequestrata area con rifiuti pericolosi Denunciato il titolare

I carabinieri della Stazione di Villa Literno, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello sversamento e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore locale di 51 anni, titolare di una rivendita di ricambi e accessori per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

