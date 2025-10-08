Odifreddi-Parenzo scintille in diretta su Hamas e resistenza

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole che accendono la miccia e dividono. In tv, Piergiorgio Odifreddi definisce Hamas “ala estrema della resistenza palestinese”, mentre David Parenzo ribatte con durezza. Da quel momento, il dibattito su La7 esce dallo studio e si riversa online, tra reazioni indignate, consensi, e un fiume di commenti che amplificano ogni sfumatura. Un confronto in diretta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

odifreddi parenzo scintille in diretta su hamas e resistenza

© Sbircialanotizia.it - Odifreddi-Parenzo, scintille in diretta su Hamas e resistenza

In questa notizia si parla di: odifreddi - parenzo

Kirk, agghiacciante Odifreddi su La 7: “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Parenzo sconvolto, caos in studio (video)

Gaza, Odifreddi ‘gela’ Parenzo in tv: “Hamas è ala estrema della resistenza palestinese”

L’Aria che Tira, Odifreddi e Hamas che è «atto di resistenza palestinese». Lo scontro con Parenzo – Il video

odifreddi parenzo scintille direttaSiparietto in diretta tra Parenzo e la regia a L'aria che tira: "Non ti agitare". VIDEO - Momento di leggerezza in tv tra David Parenzo e il “funzionario” Urgu: siparietto in diretta sulla clip di Giorgia Meloni. Scrive affaritaliani.it

Gaffe in diretta, Cottarelli interrotto da una chiamata di Alessia Morani: la reazione di Parenzo - Gaffe in diretta a L’Aria Che Tira: mentre Carlo Cottarelli stava parlando, è arrivata una chiamata di Alessia Morani. Lo riporta la7.it

Cerca Video su questo argomento: Odifreddi Parenzo Scintille Diretta