Odifreddi-Parenzo scintille in diretta su Hamas e resistenza
Parole che accendono la miccia e dividono. In tv, Piergiorgio Odifreddi definisce Hamas “ala estrema della resistenza palestinese”, mentre David Parenzo ribatte con durezza. Da quel momento, il dibattito su La7 esce dallo studio e si riversa online, tra reazioni indignate, consensi, e un fiume di commenti che amplificano ogni sfumatura. Un confronto in diretta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
