Odifreddi | Hamas? Quando un paese è occupato ha diritto alla resistenza armata Scontro con Parenzo Loy e Meli
È un vero e proprio “uno contro tutti” quello andato in scena oggi a L’aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Al centro della discussione, uno striscione apparso durante i cortei per Gaza, con messaggi inneggianti alla resistenza armata di Hamas. A intervenire in studio, il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi, che non le manda a dire e si scontra apertamente con il conduttore e con le giornaliste Maria Teresa Meli e Maddalena Loy. “Secondo lei, è anche lecito avere delle simpatie per Hamas e considerare il 7 di ottobre un atto di resistenza?” incalza Parenzo. Odifreddi non ci pensa due volte: “Assolutamente sì, anche Mandela era stato accusato di terrorismo: è stato condannato all’ergastolo e ha fatto 27 anni ai lavori forzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: odifreddi - hamas
Gaza, Odifreddi ‘gela’ Parenzo in tv: “Hamas è ala estrema della resistenza palestinese”
L’Aria che Tira, Odifreddi e Hamas che è «atto di resistenza palestinese». Lo scontro con Parenzo – Il video
"7 ottobre atto di resistenza? Assolutamente si, Hamas può essere considerata la resistenza palestinese" Le parole del Prof. Odifreddi indignano gli ospiti in studio a @Ariachetira: "Ma non si vergogna?" @DAVIDPARENZO - X Vai su X
Circa 193 mila edifici a Gaza sono stati distrutti o danneggiati, secondo un'analisi del Centro Satellitare delle Nazioni Unite sugli ultimi dati di luglio. Circa 213 ospedali e 1.029 scuole sono stati colpiti dall'offensiva israeliana dopo l'attentato di Hamas del 7 ott - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Odifreddi ‘gela’ Parenzo in tv: “Hamas è ala estrema della resistenza palestinese” - "Io credo che Hamas si possa considerare un'ala estrema della resistenza palestinese nei confronti dell'occupazione . Scrive msn.com
Gaza, Piergiorgio Odifreddi contro tutti: "Un paese occupato ha diritto a fare la resistenza armata? I partigiani facevano quello" - Piergiorgio Odifreddi (matematico) contro Maria Teresa Meli (Corriere della Sera): "Un paese occupato ha diritto a fare la resistenza armata? Come scrive la7.it