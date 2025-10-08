Odifreddi | Hamas? Quando un paese è occupato ha diritto alla resistenza armata Scontro con Parenzo Loy e Meli

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un vero e proprio “uno contro tutti” quello andato in scena oggi a L’aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Al centro della discussione, uno striscione apparso durante i cortei per Gaza, con messaggi inneggianti alla resistenza armata di Hamas. A intervenire in studio, il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi, che non le manda a dire e si scontra apertamente con il conduttore e con le giornaliste Maria Teresa Meli e Maddalena Loy. “Secondo lei, è anche lecito avere delle simpatie per Hamas e considerare il 7 di ottobre un atto di resistenza?” incalza Parenzo. Odifreddi non ci pensa due volte: “Assolutamente sì, anche Mandela era stato accusato di terrorismo: è stato condannato all’ergastolo e ha fatto 27 anni ai lavori forzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

odifreddi hamas quando un paese 232 occupato ha diritto alla resistenza armata scontro con parenzo loy e meli

© Ilfattoquotidiano.it - Odifreddi: “Hamas? Quando un paese è occupato ha diritto alla resistenza armata”. Scontro con Parenzo, Loy e Meli

In questa notizia si parla di: odifreddi - hamas

Gaza, Odifreddi ‘gela’ Parenzo in tv: “Hamas è ala estrema della resistenza palestinese”

L’Aria che Tira, Odifreddi e Hamas che è «atto di resistenza palestinese». Lo scontro con Parenzo – Il video

Gaza, Odifreddi ‘gela’ Parenzo in tv: “Hamas &#232; ala estrema della resistenza palestinese” - "Io credo che Hamas si possa considerare un'ala estrema della resistenza palestinese nei confronti dell'occupazione . Scrive msn.com

odifreddi hamas paese 232Gaza, Piergiorgio Odifreddi contro tutti: "Un paese occupato ha diritto a fare la resistenza armata? I partigiani facevano quello" - Piergiorgio Odifreddi (matematico) contro Maria Teresa Meli (Corriere della Sera): "Un paese occupato ha diritto a fare la resistenza armata? Come scrive la7.it

Cerca Video su questo argomento: Odifreddi Hamas Paese 232