È un vero e proprio “uno contro tutti” quello andato in scena oggi a L’aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo. Al centro della discussione, uno striscione apparso durante i cortei per Gaza, con messaggi inneggianti alla resistenza armata di Hamas. A intervenire in studio, il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi, che non le manda a dire e si scontra apertamente con il conduttore e con le giornaliste Maria Teresa Meli e Maddalena Loy. “Secondo lei, è anche lecito avere delle simpatie per Hamas e considerare il 7 di ottobre un atto di resistenza?” incalza Parenzo. Odifreddi non ci pensa due volte: “Assolutamente sì, anche Mandela era stato accusato di terrorismo: è stato condannato all’ergastolo e ha fatto 27 anni ai lavori forzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Odifreddi: “Hamas? Quando un paese è occupato ha diritto alla resistenza armata”. Scontro con Parenzo, Loy e Meli