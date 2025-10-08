Ocean’s 14 sembra realtà | George Clooney afferma che il budget è appena stato approvato

George Clooney ha recentemente dichiarato a E! News che le riprese di “Ocean’s 14” inizieranno probabilmente l’anno prossimo, con il ritorno delle star Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Il premio Oscar aveva inizialmente anticipato che “Ocean’s 14” avrebbe avuto una sceneggiatura “fantastica” nel 2023. All’inizio di quest’anno David Leitch, regista di “Professione pericolo” e “Bullet Train”, si sarebbe unito alla regia del sequel del film. “ Abbiamo appena ottenuto l’approvazione del budget alla Warner Bros. e stiamo cercando di organizzare tutto “, ha confermato Clooney. “ Si tratta solo di una programmazione, quindi stiamo solo fissando una data di inizio per noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

