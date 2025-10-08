Occupato anche il liceo Pimentel Fonseca

Ancora un'occupazione di una scuola superiore a Napoli a sostegno della causa palestinese. Dopo il Genovesi, il Vico, il Vittorio Emanuele II e il Diaz, in mattinata gli studenti hanno occupato la sede centrale del liceo Eleonora Pimentel Fonseca in piazza del Gesù Nuovo, nel centro storico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

