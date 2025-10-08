Occhiuto il centro vincente al Sud agita gli equilibri nazionali

La rielezione di Roberto Occhiuto in Calabria non è soltanto il bis di un governatore apprezzato. È un messaggio politico a Roma, e un aggiustamento silenzioso dentro la coalizione di governo. Con il 57,4% dei voti personali e una Forza Italia risalita al 18%, Occhiuto non solo consolida il proprio dominio regionale, ma si accredita . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

occhiuto il centro vincente al sud agita gli equilibri nazionali

Occhiuto, il centro vincente al Sud agita gli equilibri nazionali

La destra esulta per la riconferma di Occhiuto, Meloni: “Anche in Calabria fiducia nella nostra coalizione”. Tajani: “Si vince al centro”

