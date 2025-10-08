Occhiuto il centro vincente al Sud agita gli equilibri nazionali
La rielezione di Roberto Occhiuto in Calabria non è soltanto il bis di un governatore apprezzato. È un messaggio politico a Roma, e un aggiustamento silenzioso dentro la coalizione di governo. Con il 57,4% dei voti personali e una Forza Italia risalita al 18%, Occhiuto non solo consolida il proprio dominio regionale, ma si accredita . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
La destra esulta per la riconferma di Occhiuto, Meloni: “Anche in Calabria fiducia nella nostra coalizione”. Tajani: “Si vince al centro”
Occhiuto trionfa alle regionali, al centrodestra 20 seggi su 30. La nuova composizione del Consiglio Regionale CALABRIA – Le 2.406 sezioni distribuite nelle tre circoscrizioni (Nord, Centro e Sud) hanno decretato il verdetto finale delle elezioni regionali in Ca - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Calabria, Occhiuto stravince, sconfitta netta per il campo largo e 5S ridimensionati. Più Lega che FdI, bene le forze di centro. Di Ettore Bellavia #7ottobre - X Vai su X
Regionali Calabria, Occhiuto stravince e centra uno storico bis - Il riconfermato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vince con un netto stacco sul suo avversario Pasquale Tridico ... Da quotidianodelsud.it
Elezioni regionali in Calabria, Occhiuto vince nettamente con più del 50%. Un altro trionfo per il Centrodestra - Roberto Occhiuto, Governatore uscente, ha nettamente vinto le elezioni regionali in Calabria. Lo riporta affaritaliani.it