Obiettivo di riduzione delle liste d' attesa fallito il dubbio dei fondi non sfruttati dall' Ausl

L’Ausl di Modena non ha raggiunto nel 2024 l’indice di performance stabilito dalla Regione per le liste d'attesa. Un problema ben noto su tutto il territorio, per il quale lo scorso anno la Sanità emiliano-romagnola ha deciso di stabilire per le aziende locali l'obiettivo del 90% di visite ed. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Obiettivo di riduzione delle liste d'attesa fallito, il dubbio dei fondi non sfruttati dall'Ausl

