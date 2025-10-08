NXT 07.102025 Showdown-Bentornati Survivor Series Match

Ciao Bro di Zona Wrestling, siamo finalmente giunti alla puntata speciale che regolerà i conti tra NXT e TNA, un Invasion che vede il ritorno di match classici e incontri titolati interbrand. Hoka Hey!!! Tag Team Championships Winners Take All Match: Darkstate vs Hardy Boyz (3 5) Ancora prima che suoni la campanella Shugars e James vengono bannati da bordo ring, così la contesa diventa effettivamente un 2vs2 tra i fratelli Hardy e Dion Lennox & Osiris Griffin. La forma fisica di Jeff e un Leg Drop botchato da parte di Osiris non fanno incominciare bene il tutto, il match non decolla una volta che subentra Matt. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 07.10.2025 Showdown-Bentornati Survivor Series Match