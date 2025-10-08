Aurelio De Laurentiis ha le idee molto chiare: al Napoli serve un nuovo stadio. Il presidente del club azzurro avrebbe già in mente l’identikit del nuovo impianto da regalare ai tifosi. Il Napoli ha aperto un nuovo ciclo. Due Scudetti negli ultimi tre anni sono la prova evidente del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis. Quest’ultimo, oltre ad ingaggiare volti noti per aumentare il valore della rosa, ha anche deciso di investire sugli impianti. Su tutti ci sono due temi importanti: Stadio e Centro Sportivo. Per il primo, infatti, sarebbe nato già una sorta di identikit che anticipa quelle che potrebbero essere le possibili scelte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nuovo stadio Napoli, svelato l’identikit dell’impianto: ora De Laurentiis non torna più indietro