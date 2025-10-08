Nuovo stadio a Genova la posizione ufficiale della Sampdoria | il comunicato del club
Attraverso un comunicato, la Sampdoria ha illustrato il proprio orientamento in merito al futuro impianto. I dettagli La Sampdoria, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha chiarito la propria posizione in merito alla questione dello stadio COMUNICATO – «In seguito alla pubblicazione di alcune notizie diffuse negli ultimi giorni, il Consiglio di Amministrazione .
Proseguono i lavori per il NUOVO STADIO! A Tessera sono arrivate le camicie per la posa dei pali di fondazione: da martedì inizieremo a vedere i primi pali che verranno infissi nel terreno per stabilizzare l'intera struttura. Nel frattempo, stiamo già predisponen
Genova Stadium, la presa di posizione della Sampdoria sul nuovo impianto: il comunicato del club - Genova Stadium, la Sampdoria ha precisato in merito alla questione relativa allo stadio in un comunicato diffuso sul proprio sito In un comunicato, la Sampdoria ha precisato la propria posizione relat ...
Nuovo Ferraris, Genoa e Sampdoria: "Progetto condiviso, iter in corso nel rispetto delle regole" - Genova Stadium ha annunciato di aver già presentato al Comune una prima versione del Piano Economico-