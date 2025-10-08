Un pomeriggio di tensione nell’area flegrea, dove la terra ha ripreso a tremare. È in corso un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato alle 13:46 di martedì 8 ottobre. La scossa più forte, registrata alle 14:12, ha raggiunto una magnitudo 1.7 con una profondità di 2,5 chilometri, secondo i dati diffusi dall’ Osservatorio Vesuviano dell’Ingv. L’istituto ha immediatamente informato il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, precisando che al momento sono stati rilevati cinque terremoti con magnitudo pari o superiore a 0.0, tutti localizzati nell’area compresa tra la Solfatara e Pisciarelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuovo sciame sismico in Italia, diverse scosse una dopo l’altra: “Paura”