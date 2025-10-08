AGI - Cristiano Ronaldo mette a segno un altro record ma stavolta fuori dal campo: secondo "Bloomberg" il 40enne attaccante portoghese ex Manchester United, Real Madrid e Juventus è diventato il primo calciatore miliardario di sempre. Nel corso della carriera CR7 è stato bravo a monetizzare la sua fama, stipulando ricchi contratti con sponsor come Armani e Nike. Ma il nuovo accordo sottoscritto nei mesi scorsi con l'Al Nassr, stimato in oltre 400 milioni di dollari, lo avrebbe catalputato a un livello superiore con un patrimonio che avrebbe raggiunto 1,4 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuovo record per Cristiano Ronaldo, è il primo giocatore miliardario della storia