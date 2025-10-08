Nuovo premier e dimissioni di Macron | il nodo del deficit pubblico per risolvere la crisi della Francia

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'unica "espressione" dell'esecutivo francese in programma per questa sera sarà quella del primo ministro dimissionario Sdbastien Lecornu, al termine della sua missione dell'ultimo minuto per cercare un compromesso governativo. Il capo dell'Eliseo, secondo fonti a lui vicine, non pubblicherà un. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - premier

Sorpresa Juventus: nuovo affare in Premier League

Milan, nuovo blitz del ds Tare: arriva l’americano dalla Premier

Il PSG compra un nuovo portiere: Donnarumma sul mercato, il suo futuro può essere in Premier League

nuovo premier dimissioni macronFrancia nel caos: anche il nuovo premier Lecornu dà le dimissioni 12 ore dopo aver consegnato la lista dei ministri - Nominato da Macron, ha lasciato l'incarico dopo aver consegnato la lista dei ministri. Scrive ilfattoquotidiano.it

nuovo premier dimissioni macronFrancia, il premier Lecornu si dimette. Macron chiede di negoziare fino a mercoledì - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, il premier Lecornu si dimette. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Premier Dimissioni Macron