Nuovo Palazzetto a Bergamo partito il cantiere E il Comune compra il campo da gioco

Ecodibergamo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SI LAVORA. Si stanno completando gli scavi, previsti 450 giorni di lavori. La pavimentazione smontabile con pali e rete per il volley sarà utilizzata prima all’Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

nuovo palazzetto a bergamo partito il cantiere e il comune compra il campo da gioco

© Ecodibergamo.it - Nuovo Palazzetto a Bergamo, partito il cantiere. E il Comune compra il campo da gioco

In questa notizia si parla di: nuovo - palazzetto

Nuovo sponsor per il palazzetto dello sport dell’Isolotto. Pala Wanny diventa Pala BigMat \ VIDEO

La storia infinita: il nuovo palazzetto dello sport di Ravenna non supera la prova di carico

Cimitero e nuovo palazzetto dello sport, procedono i lavori

Nuovo Palazzetto a Bergamo, partito il cantiere. E il Comune compra il campo da gioco - Si stanno completando gli scavi, previsti 450 giorni di lavori per il nuovo palazzetto dello sport di Bergamo. Secondo ecodibergamo.it

Bergamo, GVG Spa si aggiudica l’appalto del nuovo palazzetto dello sport - È stata formalizzata l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo, nell’area di via Pizzo della Presolana, dove un tempo sorgeva il Palacreberg. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Palazzetto Bergamo Partito