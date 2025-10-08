Nuovo Palazzetto a Bergamo partito il cantiere E il Comune compra il campo da gioco
SI LAVORA. Si stanno completando gli scavi, previsti 450 giorni di lavori. La pavimentazione smontabile con pali e rete per il volley sarà utilizzata prima all’Arena. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: nuovo - palazzetto
Nuovo sponsor per il palazzetto dello sport dell’Isolotto. Pala Wanny diventa Pala BigMat \ VIDEO
La storia infinita: il nuovo palazzetto dello sport di Ravenna non supera la prova di carico
Cimitero e nuovo palazzetto dello sport, procedono i lavori
Bergamo, GVG Spa si aggiudica l’appalto del nuovo palazzetto dello sport - È stata formalizzata l’assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Bergamo, nell’area di via Pizzo della Presolana, dove un tempo sorgeva il Palacreberg. Lo riporta ilsole24ore.com