Nuovo incarico nella DC etnea | Marco Romano alla guida del dipartimento per la tutela del territorio

Cataniatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario provinciale della DC, Pietro Lipera, nell’ottica di una completa organizzazione del partito, d’intesa con la deputazione regionale, ha nominato Marco Romano, Responsabile del Dipartimento per la Tutela del Territorio e della Protezione Civile della DC per la provincia di Catania, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

