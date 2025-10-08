Nuovo incarico nella DC etnea | Marco Romano alla guida del dipartimento per la tutela del territorio
Il segretario provinciale della DC, Pietro Lipera, nell’ottica di una completa organizzazione del partito, d’intesa con la deputazione regionale, ha nominato Marco Romano, Responsabile del Dipartimento per la Tutela del Territorio e della Protezione Civile della DC per la provincia di Catania, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
DC Etnea: Lipera nomina Marco Romano alla Tutela del Territorio e alla Protezione Civile della provincia etnea - Pietro Lipera, nell’ottica di una completa organizzazione del partito, d’intesa con la deputazione regionale, ha nominato Marco Romano, Responsabile del Dipart ... Come scrive blogsicilia.it