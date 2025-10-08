Nuovo DS Juve ecco il profilo gradito dal club e in pole per entrare in dirigenza | svelato il nome si tratterebbe di un ritorno in bianconero! Ultime

Nuovo DS Juve, arrivano conferme anche da Fabrizio Romano: il candidato numero uno alla carica di DS è Ottolini del Genoa. Il processo di selezione per il nuovo direttore sportivo della Juventus è ormai alle battute finali, con un nome che emerge con sempre maggiore forza come il candidato numero uno per l’incarico. Si tratta di Marco Ottolini, il cui profilo è particolarmente gradito dalla dirigenza bianconera. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione, confermando che l’attuale dirigente del Genoa è in netta pole position per fare il suo ritorno alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo DS Juve, ecco il profilo gradito dal club e in pole per entrare in dirigenza: svelato il nome, si tratterebbe di un ritorno in bianconero! Ultime

In questa notizia si parla di: nuovo - juve

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Ultimissime Juve LIVE: le parole di Tudor in conferenza stampa, novità sul possibile nuovo direttore sportivo

Ultimissime Juve LIVE: Modesto è il nuovo DT dei bianconeri, Conceicao resta a Torino, novità per Sancho

Nuovo direttore sportivo #Juve La lista completa e aggiornata - X Vai su X

Importanti novità sul possibile nuovo direttore sportivo della #Juve Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il casting per la nuova figura sarebbe arrivato al termine: nelle prossime settimane si saprà il nome Chi dovrebbe ricoprire questo ruolo? - facebook.com Vai su Facebook

Ottolini Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo ds bianconero: due le insidie dall’estero per il dirigente del Genoa. Ultime - Ottolini Juve, il suo nome torna di moda dopo l’uscita di scena di Rui Braz: Comolli valuta il ritorno del DS che conosce già il mondo bianconero Un uomo del passato per costruire il futuro. Da juventusnews24.com

Nuovo DS Juve, il casting è arrivato al termine! Bianconeri vicini alla scelta della nuova figura: ecco quando si saprà il nome. Tutti gli aggiornamenti - Nuovo DS Juve, i bianconeri hanno terminato il casting e a breve arriverà l’annuncio ufficiale della società. Lo riporta juventusnews24.com