Nuovo direttore sportivo Juve in arrivo la decisione definitiva di Comolli | tre profili ancora in corsa! Tutte le ultimissime novità
Nuovo direttore sportivo Juve, Tuttosport fa il punto sulla ricerca: la soluzione italiana si scontra con le due piste estere sponsorizzate da Comolli. Sfumato il grande favorito, la corsa si riapre. Dopo l’addio alla pista che portava a Rui Braz, accasatosi all’Al-Ahli, il casting per il ruolo di nuovo Direttore Sportivo della Juventus prosegue senza sosta. Come riportato da Tuttosport, Damien Comolli sta valutando attentamente i profili rimasti in lizza, con la scelta che sembra ormai essersi ristretta a un ballottaggio a tre. Nuovo DS Juve: i tre candidati a confronto. La prima, grande opzione sul tavolo è quella che porta a Marco Ottolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: nuovo - direttore
All’Università di Parma il nuovo Direttore esecutivo dell’Efsa
Ultimissime Juve LIVE: le parole di Tudor in conferenza stampa, novità sul possibile nuovo direttore sportivo
Casa Artusi: Segrè presidente del Cda, presto un nuovo direttore
La dottoressa Ilaria Negro dal 1° ottobre 2025 è il nuovo direttore della Pediatria dell’ospedale di Verduno. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=433950 - facebook.com Vai su Facebook
Ufficiale: #Alemany nuovo direttore sportivo dell’#AtleticoMadrid - X Vai su X
CdA Juve, il 7 novembre può cambiare tutto o quasi: novità - CdA Juve, assemblea cruciale in vista: si definirà l’organigramma sportivo e si discuterà della richiesta di Tether di un posto nel board Una data da cerchiare in rosso sul calendario, un giorno che p ... Secondo juventusnews24.com
Juve, svolta in arrivo: il nuovo direttore sportivo sarà annunciato a breve - Dopo settimane di valutazioni e indiscrezioni, la ricerca del nuovo direttore sportivo sembra essere arrivata alla fase conclusiva. Come scrive tuttojuve.com