Piovono punti di penalizzazione sul Rimini. Dalla Di Salvo alla Scarcella poco è cambiato. Nel giro di poche ore ieri il club della Building Company prima è stato deferito e poi penalizzato. La penalizzazione, quella che riporta il Rimini a -5, era attesa ed è riferita al deferimento del mese scorso. Un punto di penalizzazione, quindi, per non aver depositato nei termini (l’8 agosto) la fideiussione extra budget sul monte ingaggi. Quella ormai famosissima in riviera. Perché non ancora depositata, nonostante le promesse. Nonostante le rassicurazioni. Nonostante tutto. Danni su danni (attesi e consapevoli, sia inteso) considerando che la fideiussione che oggi aumenta la penalizzazione del Rimini, non ha permesso al club di Anna Scarcella nemmeno di operare sul mercato estivo e non. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuovo deferimento per il Rimini. E in classifica arriva un altro -1