Nuovo deferimento per il Rimini E in classifica arriva un altro -1
Piovono punti di penalizzazione sul Rimini. Dalla Di Salvo alla Scarcella poco è cambiato. Nel giro di poche ore ieri il club della Building Company prima è stato deferito e poi penalizzato. La penalizzazione, quella che riporta il Rimini a -5, era attesa ed è riferita al deferimento del mese scorso. Un punto di penalizzazione, quindi, per non aver depositato nei termini (l’8 agosto) la fideiussione extra budget sul monte ingaggi. Quella ormai famosissima in riviera. Perché non ancora depositata, nonostante le promesse. Nonostante le rassicurazioni. Nonostante tutto. Danni su danni (attesi e consapevoli, sia inteso) considerando che la fideiussione che oggi aumenta la penalizzazione del Rimini, non ha permesso al club di Anna Scarcella nemmeno di operare sul mercato estivo e non. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nuovo - deferimento
Nel giorno del nuovo deferimento arriva anche un punto di penalizzazione per il Rimini Football Club per la mancata presentazione della fideiussione accessoria. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo deferimento per il Rimini. E in classifica arriva un altro -1 - Nel giro di poche ore ieri il club della Building Company prima è stato deferito e poi penalizzato. sport.quotidiano.net scrive
Rimini Calcio: nel giorno del terzo deferimento, c'è un nuovo -1 - con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni ... Scrive altarimini.it