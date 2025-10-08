Nuovo Ddl Semplificazioni cosa cambia per le farmacie | dai test ai vaccini
Il disegno di legge sulle semplificazioni, approvato dal Senato e in attesa del via libera definitivo alla Camera, introduce una serie di misure che toccano direttamente il settore sanitario e, in particolare, le farmacie. Le novità fanno parte di un pacchetto più ampio composto da 73 articoli che mirano a ridurre la burocrazia e rendere più accessibili i servizi ai cittadini. Tra i punti principali, emerge la trasformazione della farmacia in un presidio sanitario sempre più centrale nella rete della salute pubblica. Nuovi servizi sanitari in farmacia. Con l’articolo 25 del Ddl viene ridefinito il ruolo delle farmacie all’interno del Servizio sanitario nazionale, ampliando i servizi offerti ai cittadini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: nuovo - semplificazioni
È online il nuovo portale del Dipartimento della Funzione pubblica, pensato per offrire ai cittadini e alle imprese una panoramica chiara e ordinata delle semplificazioni introdotte dal Governo e frutto del lavoro del Ministro azzurro, Paolo Zangrillo. Continuiamo - facebook.com Vai su Facebook
È online il nuovo portale del Dipartimento della Funzione pubblica, pensato per offrire ai cittadini e alle imprese una panoramica chiara e ordinata delle semplificazioni introdotte dal Governo e frutto del lavoro del Ministro azzurro, Paolo Zangrillo. - X Vai su X
Nuovo Ddl Semplificazioni, cosa cambia per le farmacie: dai test ai vaccini - Nuovi servizi sanitari in farmacia Con l’articolo 25 del Ddl viene ridefinito il ruolo delle farmacie all’interno ... Scrive quifinanza.it
DDL Retribuzione Lavoratori 2025 approvato: cosa cambia, novità in 5 punti e testo PDF - Il DDL Retribuzione Lavoratori 2025 introduce importanti novità nel mondo del lavoro tra semplificazioni per i rinnovi contrattuali e la trasparenza salariale. Da ticonsiglio.com