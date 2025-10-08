Nuovo Ddl Semplificazioni cosa cambia per le farmacie | dai test ai vaccini

Quifinanza.it | 8 ott 2025

Il disegno di legge sulle semplificazioni, approvato dal Senato e in attesa del via libera definitivo alla Camera, introduce una serie di misure che toccano direttamente il settore sanitario e, in particolare, le farmacie. Le novità fanno parte di un pacchetto più ampio composto da 73 articoli che mirano a ridurre la burocrazia e rendere più accessibili i servizi ai cittadini. Tra i punti principali, emerge la trasformazione della farmacia in un presidio sanitario sempre più centrale nella rete della salute pubblica. Nuovi servizi sanitari in farmacia. Con l’articolo 25 del Ddl viene ridefinito il ruolo delle farmacie all’interno del Servizio sanitario nazionale, ampliando i servizi offerti ai cittadini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

