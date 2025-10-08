Nuovo corteo per Gaza e Palestina a Napoli manifestanti davanti al Consolato Usa | Blocchiamo tutto
Manifestazione pro Palestina a Napoli stasera. Migliaia di manifestanti davanti al Consolato Americano. Polizia in assetto anti-sommossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nuovo - corteo
Ponte sullo Stretto e spese militari, nuovo corteo contro l'infrastruttura: "Vogliamo l'acqua no la guerra"
Da piazza Cairoli il nuovo corteo contro il Ponte, sabato percorso modificato per lavori e celebrazioni
Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla
Nuovo corteo pro Palestina oggi a Roma, da Colosseo a Piramide @TgrRaiLazio https://rainews.it/tgr/lazio/articoli/2025/10/nuovo-corteo-pro-palestina-domani-a-roma-da-colosseo-a-piramide-7449b502-0f68-491c-8f4d-c2ab199d2404.html?wt_mc=2.www.tw. - X Vai su X
Arte Corteo delle Vergini, mosaico del VI secolo. Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo. Il mosaico rappresenta un corteo di giovani donne riccamente e preziosamente vestite: che assomigliano alle principesse bizantine che sfliano su un prato color verde s - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo corteo per Gaza e Flotilla a Napoli, manifestanti davanti al Consolato Usa: “Blocchiamo tutto” - Centinaia di manifestanti davanti al Consolato Americano. Riporta fanpage.it
Palestina, nuovo corteo a Padova dopo l'attacco alla seconda Flotilla in viaggio verso Gaza VIDEO - Palestina padovano torna in piazza con indignazione sempre maggiore dopo la cattura degli attivisti della missione Freedom Flotilla da parte dell'esercito israeliano ... Secondo ilgazzettino.it