Nuovo corteo per Gaza e Palestina a Napoli manifestanti davanti al Consolato Usa | Blocchiamo tutto

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazione pro Palestina a Napoli stasera. Migliaia di manifestanti davanti al Consolato Americano. Polizia in assetto anti-sommossa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ponte sullo Stretto e spese militari, nuovo corteo contro l'infrastruttura: "Vogliamo l'acqua no la guerra"

Da piazza Cairoli il nuovo corteo contro il Ponte, sabato percorso modificato per lavori e celebrazioni

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla

nuovo corteo gaza palestinaNuovo corteo per Gaza e Flotilla a Napoli, manifestanti davanti al Consolato Usa: “Blocchiamo tutto” - Centinaia di manifestanti davanti al Consolato Americano. Riporta fanpage.it

nuovo corteo gaza palestinaPalestina, nuovo corteo a Padova dopo l'attacco alla seconda Flotilla in viaggio verso Gaza VIDEO - Palestina padovano torna in piazza con indignazione sempre maggiore dopo la cattura degli attivisti della missione Freedom Flotilla da parte dell'esercito israeliano ... Secondo ilgazzettino.it

