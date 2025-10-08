Nuovo ciclo di appuntamenti culturali a firma Amici della Biblioteca Malatestiana

Cesenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Amici della Biblioteca Malatestiana torna con un nuovo ciclo di incontri aperti al pubblico. Si parte con la serie di appuntamenti dal titolo “Malatestiana e dintorni” e con un primo incontro. Giovedì 9 ottobre (alle 16.30) la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana ospita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - ciclo

Jeda sicuro: «Con Chivu inizia un nuovo ciclo, è l’unica vera rivale del Napoli. Su Lookman scontato dire…»

La Genea Lanzara riparte con un nuovo ciclo e una nuova energia

Raduno Inter, tutti i giocatori convergono ad Appiano: si riparte dopo una stagione di alti e bassi. Chivu pronto a guidare il nuovo ciclo

nuovo ciclo appuntamenti culturali“Domeniche della cultura”: ingressi gratuiti e attività nei musei e in biblioteca - Arriva a Manciano, in provincia di Grosseto, l'iniziativa "Domeniche della cultura": il programma della rassegna. Riporta grossetonotizie.com

nuovo ciclo appuntamenti culturaliReggio, al via il nuovo ciclo di seminari e incontri culturali ‘Architetture e Paesaggi a Sud’ - Primo appuntamento alla terrazza del MArRC con l'architetto cileno Felipe Assadi ... Si legge su citynow.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Ciclo Appuntamenti Culturali