Nuovo centro per l’impiego Ok al progetto esecutivo

La riqualificazione del ‘Centro cittadino’, in piazza Gramsci, entra nella fase operativa. Il Comune ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento che trasformerà il piano dell’immobile municipale nella nuova sede del Centro per l’impiego regionale. Un passo in avanti atteso, che segue l’accordo siglato ad agosto con l’Agenzia per il lavoro dell’ Emilia-Romagna, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta. Il trasferimento degli uffici da via Boccaccio – oggi in locali ormai inadeguati – al rinnovato edificio di piazza Gramsci rappresenta un investimento complessivo da 900mila euro, di cui 810mila (pari al 90%) finanziati attraverso il Pnrr e 90mila euro a carico del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

