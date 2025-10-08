Nuovi spazi per il carcere aggiudicato l' appalto | come sarà il nuovo padiglione
Un nuovo padiglione, con impatto energetico quasi nullo, per il carcere di Ferrara. Ad annunciare di essersi aggiudicata, insieme all'impresa Devi Impianti di Busto Arstizio, l'appalto integrato per la sua progettazione e realizzazione nell'ambito della procedura di gara indetta dal ministero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: nuovi - spazi
Casa di cura San Francesco, nuovi spazi per i pazienti oncologici
Al Politecnico di Bari l'ex caserma Magrone e villa Stoppelli: "Nuovi spazi per gli studenti"
La biblioteca di Calvairate. Nuovi servizi e spazi moderni
Unipa, nuovi spazi nel campus e una festa di benvenuto matricole grazie al progetto Pro Bene Comune #LaTr3 - facebook.com Vai su Facebook
Pavia, il Presidente Mattarella visita i nuovi spazi del Centro Nazionale di Androterapia Oncologica e incontra il personale e i pazienti - X Vai su X
Carcere, la Dba realizzerà il nuovo padiglione - Dba Group, società quotata sul mercato Euronext growth Milan di Borsa italiana e fra le principali realtà in Italia ... Si legge su msn.com
Nuovi spazi, altri problemi. Visita a Villa Andreino della Camera Penale - La conclusione degli interventi di ristrutturazione all’interno del carcere Villa Andreino pone di fronte alla problematica di arrivo di nuovi detenuti provenienti da altri istituti penitenziari ... Segnala lanazione.it