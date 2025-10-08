Nuova vita per l' impianto sportivo di Sottomarina | sarà dedicato all' allenamento funzionale

L’impianto sportivo di via Marco Polo a Sottomarina verrà riqualificato e restituito alla città. Lo ha sancito una recente delibera di giunta che ha concesso in uso l’impianto all'associazione sportiva Hurricane Functional Training, che provvederà ai lavori di riqualificazione e adeguamento. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

