Mentre la maggioranza di Offida festeggia l’inizio dei lavori per la scuola primaria e secondaria e guarda all’orizzonte il nuovo campus scolastico, il gruppo di minoranza ‘ Obiettivi comuni per Offida ’ li bacchetta e mette in luce alcune magagne: "Scuola nuova, problemi vecchi: è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico 06 in Via della Repubblica: un’opera da circa 6 milioni di euro, che rappresenta senza dubbio un investimento enorme. Vogliamo esprimere il nostro compiacimento nel sapere che i nostri bambini possano finalmente avere una scuola nuova e moderna. Proprio perché parliamo di un’opera così rilevante, vogliamo far emergere alcune incongruenze, per comprendere meglio le cause che rischiano di trasformare un fiore all’occhiello in un’occasione sprecata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova scuola e già piovono critiche: "È piccola"