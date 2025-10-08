Nuova protesta per Gaza in piazza della Borsa attesi in centinaia

Triesteprima.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono attesi in centinaia i manifestanti che nell'ambito delle proteste per Gaza da due settimane hanno intensificato la loro presenza in piazza. Tra cortei e presidi, nelle ultime settimane anche a Trieste sono andate in scena lunghe manifestazioni di protesta, che in alcuni casi sono sfociate in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuova - protesta

L'ennesimo sfratto, la nuova protesta. Trema il palazzo Inps occupato

In Piazza dei Miracoli "regna l'anarchia": nuova protesta delle guide turistiche

Vecchioni: “La nuova generazione protesta di più, ma non viene ascoltata”. Un’élite senza potere

nuova protesta gaza piazzaPiazza piena a Sassari per la manifestazione per Gaza e la Flotilla - Sassari Piazza d’Italia di nuovo piena a sostegno della popolazione palestinese e degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Come scrive lanuovasardegna.it

nuova protesta gaza piazzaRoma, maxi corteo pro Palestina: stazione Termini blindata e metro chiusa, oltre 5mila in piazza fino a Piazza San Silvestro - Il cuore della protesta è stato piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, ribattezzata dagli attivisti “piazza Gaza” ... Scrive ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Protesta Gaza Piazza