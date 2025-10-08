Nuova protesta per Gaza in piazza della Borsa attesi in centinaia
Sono attesi in centinaia i manifestanti che nell'ambito delle proteste per Gaza da due settimane hanno intensificato la loro presenza in piazza. Tra cortei e presidi, nelle ultime settimane anche a Trieste sono andate in scena lunghe manifestazioni di protesta, che in alcuni casi sono sfociate in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: nuova - protesta
L'ennesimo sfratto, la nuova protesta. Trema il palazzo Inps occupato
In Piazza dei Miracoli "regna l'anarchia": nuova protesta delle guide turistiche
Vecchioni: “La nuova generazione protesta di più, ma non viene ascoltata”. Un’élite senza potere
Gaza, la protesta continua: stasera nuova fiaccolata https://ift.tt/gz9laSJ https://ift.tt/zI4xd06 - X Vai su X
Prosegue la mobilitazione dei lavoratori NUOVA SAIR! Continua la protesta contro i licenziamenti annunciati dall’azienda, operante nella ASL Roma 4. ? Abbiamo terminato l’incontro con la Direttrice della ASL ROMA 4: come annunciato Sabato alla ma - facebook.com Vai su Facebook
Genova, nuova fiaccolata per la Palestina in piazza Colombo: Fermiamo il massacro - L’iniziativa, promossa da Uil Liguria con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti, chiede pace e fine d ... Da ligurianotizie.it
Palestina, questa sera una nuova fiaccolata a Genova - L'appuntamento è per questa sera, giovedì 9 ottobre, dalle 20 alle 22, in piazza Colombo. Scrive primocanale.it