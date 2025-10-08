Nuova legge californiana vieta pubblicità rumorose sui servizi di streaming
Nuove normative contro il volume eccessivo delle pubblicità sui servizi di streaming. In risposta alle numerose lamentele degli utenti riguardo ai livelli sonori troppo elevati delle pubblicità sui servizi di streaming, è stata recentemente approvata una nuova legge che mira a regolamentare questa problematica. Questa normativa rappresenta un passo importante nella tutela dei consumatori, anche se presenta alcune limitazioni legate alla sua applicazione territoriale. La legge statale californiana contro le pubblicità rumorose. Firma del disegno di legge SB 576. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha promulgato la legge SB 576, che vieta ai fornitori di contenuti in streaming di aumentare il volume delle pubblicità oltre i livelli stabiliti per i programmi trasmessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
