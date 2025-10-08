Nuova legge californiana vieta pubblicità rumorose sui servizi di streaming

Jumptheshark.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove normative contro il volume eccessivo delle pubblicità sui servizi di streaming. In risposta alle numerose lamentele degli utenti riguardo ai livelli sonori troppo elevati delle pubblicità sui servizi di streaming, è stata recentemente approvata una nuova legge che mira a regolamentare questa problematica. Questa normativa rappresenta un passo importante nella tutela dei consumatori, anche se presenta alcune limitazioni legate alla sua applicazione territoriale. La legge statale californiana contro le pubblicità rumorose. Firma del disegno di legge SB 576. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha promulgato la legge SB 576, che vieta ai fornitori di contenuti in streaming di aumentare il volume delle pubblicità oltre i livelli stabiliti per i programmi trasmessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

nuova legge californiana vieta pubblicit224 rumorose sui servizi di streaming

© Jumptheshark.it - Nuova legge californiana vieta pubblicità rumorose sui servizi di streaming

In questa notizia si parla di: nuova - legge

Nuova Legge Elettorale Abruzzo: Settembre Rivoluzionerà l’Assetto Politico della Regione

Migliora la bassottina picchiata : "Nuova legge, subito il processo"

I cinema dismessi sono salvi. In regione Lazio approvata la nuova legge sulle semplificazioni

nuova legge californiana vietaCalifornia dice no agli spot rumorosi su Netflix: arriva il ban - A partire da luglio 2026, in California le pubblicità trasmesse sulle piattaforme di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video e Hulu non potranno avere un volume più alto rispetto a quello dei pro ... Scrive hdblog.it

nuova legge californiana vietaGli USA danno un taglio alle pubblicità troppo rumorose su Netflix (e non solo) - Una nuova legge in California vieta le pubblicità rumorose sulle principali piattaforme in streaming. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuova Legge Californiana Vieta