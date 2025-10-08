Nuova fontanella all' imbocco di via Mazzini? Sdegno e polemiche per l' ennesima perdita idrica
Non è stata inaugurata una nuova fontanella. L'acqua, quella poca che c'è, continua a perdersi per strada. E stamattina, nella rotonda fra l'ingresso di Fontanelle e l'imbocco per via Mazzini, i “giochi d'acqua” hanno creato sdegno. Tutti gli occhi di automobilisti, passanti e residenti erano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
