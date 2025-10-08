Nuova Flotilla verso Gaza fermata al largo di Gaza Israele | Tutti espulsi a breve

Le imbarcazioni della Freedom Flotilla sono state abbordate a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono medici, attivisti e sei cittadini italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuova Flotilla verso Gaza fermata al largo di Gaza, Israele: "Tutti espulsi a breve"

Witkoff e Kushner arrivati in Egitto per colloqui su Gaza. Nuova Flotilla verso la Striscia intercettata da navi israeliane - L’inviato di Donald Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, e il genero del presidente Usa Jared Kushner sono arrivati a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele ... Come scrive ilsole24ore.com

La nuova Flotilla bloccata da Israele vicino a Gaza. Scatta la mobilitazione: "Oggi tutti in piazza" - Gli attivisti: "L'equipaggio disarmato è stato rapito, così come gli aiuti. today.it scrive