Nuova Flotilla verso Gaza denuncia attacco in mare | È stato Israele

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due imbarcazioni della Freedom Flotilla sarebbero state abbordate a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono medici, attivisti e sei cittadini italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nuova Flotilla verso Gaza denuncia attacco in mare: "È stato Israele"

