Nuova Flotilla verso Gaza attaccata in mare Israele | Tutti espulsi a breve
Due imbarcazioni della Freedom Flotilla sono state abbordate a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono medici, attivisti e sei cittadini italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: nuova - flotilla
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare
Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre
Sciame di droni sulla nuova Flotilla. “Temiamo attacco. Se ci fermano, bloccate tutto” - X Vai su X
Una nuova flotta umanitaria si avvicina a Gaza, quella di Freedom Flotilla e 1000 Madleens to Gaza. A bordo circa 200 persone, la stragrande maggioranza lavoratori e lavoratrici del settore sanitario. Nelle prime ore di mercoledì 8 ottobre è atteso l'ingresso n - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Flotilla partita dall'Italia si avvicina a Gaza: "Entrati in zona ad alto rischio" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuova Flotilla partita dall'Italia si avvicina a Gaza: 'Entrati in zona ad alto rischio' ... Riporta tg24.sky.it
La nuova flotilla vicina a Gaza con 90 medici: “Portiamo un ospedale galleggiante pieno di farmaci” - In navigazione nove imbarcazioni, fra cui la Conscience, ex traghetto con 120 persone. Da repubblica.it