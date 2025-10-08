Nuova Flotilla stesso copione | Israele la ferma la sinistra attacca il governo i collettivi chiamano la piazza Un po’ ritrito no?
Una decina di italiani sono stati fermati da Israele nell’ambito dell’operazione che ha portato al blocco di nove imbarcazioni nuova Flotilla, che è andata avanti incurante sia del precedente sia del fatto che sono in corso trattative cruciali sul Piano Usa per Gaza. Il governo si è già attivato per l’assistenza consolare e con la richiesta a Israele di garantire tutti i diritti, ma a sinistra è scattato nuovamente il tam tam contro il «rapimento». Un comportamento buono per drammatizzare gli eventi e fomentare ulteriormente le piazze convocate già ieri a supporto della nuova spedizione, che si connota come l’ennesimo pretesto per creare ulteriori tensioni e problemi in un clima che non ne ha davvero bisogno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
