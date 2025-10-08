Nuova Flotilla intercettata in mare tra i fermati una specializzando a Verona

All'alba di oggi, 8 ottobre, quattro imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition sono state intercettate e fermate dalla marina militare israeliana a circa 120 miglia nautiche dalle coste di Gaza. A bordo delle navi c'erano 145 persone, tra giornalisti, infermieri e medici. Gli italiani sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

