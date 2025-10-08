Nuova Flotilla intercettata in mare tra i fermati una specializzando a Verona
All'alba di oggi, 8 ottobre, quattro imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition sono state intercettate e fermate dalla marina militare israeliana a circa 120 miglia nautiche dalle coste di Gaza. A bordo delle navi c'erano 145 persone, tra giornalisti, infermieri e medici. Gli italiani sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare
Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre
