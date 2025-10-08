Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza Il portavoce in lacrime | Attaccati in mare da Israele Arrestati 150 attivisti a bordo 9 italiani

Ilmessaggero.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Sui localizzatori pubblicati online dalle associazioni partecipanti alla spedizione, le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

nuova flotilla intercettata a 120 miglia da gaza il portavoce in lacrime attaccati in mare da israele arrestati 150 attivisti a bordo 9 italiani

© Ilmessaggero.it - Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti, a bordo 9 italiani

In questa notizia si parla di: nuova - flotilla

Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi

La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare

Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre

Nuova Flotilla per Gaza intercettata a 120 miglia da Israele, "8 ottobre nuovi cortei per la Palestina" - Israele conferma di aver fermato la Flotilla diretta a Gaza: “Blocco navale legittimo”. Come scrive virgilio.it

nuova flotilla intercettata 120La nuova Flotilla attaccata da Israele, 9 barche abbordate a 120 miglia da Gaza. Medici e infermieri italiani a bordo - Circa 150 attivisti della nuova flottiglia diretta a Gaza sono stati arrestati dalla Marina israeliana. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Flotilla Intercettata 120