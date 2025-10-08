Nuova Flotilla Fratoianni | Ancora una volta pirateria Israele contro operatori umanitari – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Ancora un atto di pirateria interna, un altro crimine di guerra: Israele ha assalito un altro gruppo di imbarcazioni civili, ancora una volta impedisce a medici, infermieri ed operatori umanitari di raggiungere la striscia di Gaza. Quando finirà l’impunità del governo di Israele? Questa è la domanda che poniamo al governo Meloni". Così Nicola Fratoianni di Avs, parlando con i cronisti a margine di un’iniziativa elettorale a Bagno di Gavorrano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

