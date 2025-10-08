Nuova Flotilla fermata al largo di Gaza Israele | Tutti espulsi a breve
Le imbarcazioni della Freedom Flotilla sono state abbordate a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono medici e attivisti. Tajani: una decina gli italiani a bordo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare
Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre
Israele intercetta la nuova Flotilla, equipaggi saranno espulsi. Le nove barche erano dirette a Gaza, i passeggeri sono in buona salute. #ANSA - X Vai su X
Una nuova flotta umanitaria si avvicina a Gaza, quella di Freedom Flotilla e 1000 Madleens to Gaza. A bordo circa 200 persone, la stragrande maggioranza lavoratori e lavoratrici del settore sanitario. Nelle prime ore di mercoledì 8 ottobre è atteso l'ingresso n - facebook.com Vai su Facebook
Israele abborda la nuova Flotilla - La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato che, a circa 120 miglia nautiche da Gaza, le forze israeliane hanno preso di mira il convoglio marittimo intercettando alcune barche della nuova flotta. msn.com scrive
Nuova Flotilla verso Gaza fermata al largo di Gaza, Israele: "Tutti espulsi a breve" - La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato che le nove imbarcazioni partite dall'Italia con rotta verso Gaza sono state abbordate in acque internazionali, a circa 120 miglia nautiche dalla costa. Scrive msn.com