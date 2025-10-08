Nuova Flotilla fermata al largo di Gaza Israele | Tutti espulsi a breve

Le imbarcazioni della Freedom Flotilla sono state abbordate a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono medici e attivisti. Tajani: una decina gli italiani a bordo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nuova Flotilla fermata al largo di Gaza, Israele: "Tutti espulsi a breve"

