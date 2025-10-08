Nuova Flotilla diretta a Gaza denuncia | Siamo stati attaccati da Israele

(Adnkronos) – La nuova Flotilla diretta a Gaza ha denunciato che Israele ha attaccato almeno tre delle sue navi in acque internazionali. Composta da nove navi e in navigazione da più di una settimana verso la Striscia, la Freedom Flotilla Coalition (Ffc) afferma che oggi mercoledì 8 ottobre l'esercito israeliano ha attaccato e intercettato "illegalmente" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

