Messa in archivio l’avventura dei Mondiali 2025 a Singapore, la squadra italiana di nuoto di fondo torna in scena nel quarto round della Coppa del Mondo delle acque libere. Sarà lo scenario maestoso della Costa Smeralda a ospitare la tappa del massimo circuito internazionale. A Golfo Aranci sono ben 32 gli azzurri convocati, motivati a far bene davanti al pubblico di casa. Non ci sarà Gregorio Paltrinieri che, viste le poche ambizioni nella classifica del Tour, ha dato priorità al recupero dopo l’operazione al gomito e al dito. Ci sarà Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico e poker d’argento iridato a Singapore, leader della classifica femminile con 1800 punti e motivata a chiudere davanti a tutte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, azzurri alla prova a Golfo Aranci: Paltrinieri assente, prima volta di Detti e torna Acerenza