Nuoto di fondo azzurri alla prova a Golfo Aranci | Paltrinieri assente prima volta di Detti e torna Acerenza
Messa in archivio l’avventura dei Mondiali 2025 a Singapore, la squadra italiana di nuoto di fondo torna in scena nel quarto round della Coppa del Mondo delle acque libere. Sarà lo scenario maestoso della Costa Smeralda a ospitare la tappa del massimo circuito internazionale. A Golfo Aranci sono ben 32 gli azzurri convocati, motivati a far bene davanti al pubblico di casa. Non ci sarà Gregorio Paltrinieri che, viste le poche ambizioni nella classifica del Tour, ha dato priorità al recupero dopo l’operazione al gomito e al dito. Ci sarà Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico e poker d’argento iridato a Singapore, leader della classifica femminile con 1800 punti e motivata a chiudere davanti a tutte. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nuoto - fondo
Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile”
Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo la medaglia mondiale anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”
Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Volevo questa medaglia anche nella 5 km. Punto ora sulla staffetta”
Corso di Nuoto 2025 – Primo Ambientamento e Completamento Il Comune di Stornarella è lieto di comunicare l’apertura delle iscrizioni al Corso di Nuoto 2025, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, grazie al finanziamento del Fondo per le Poli - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto di fondo, azzurri alla prova a Golfo Aranci: Paltrinieri assente, prima volta di Detti e torna Acerenza - Messa in archivio l'avventura dei Mondiali 2025 a Singapore, la squadra italiana di nuoto di fondo torna in scena nel quarto round della Coppa del Mondo ... Da oasport.it
Coppa Comen. L'Italia vince la classifica per nazioni - Brilla la giovane Italia del fondo a Cipro per la Mediterranean Open Water Swimming Cup (Coppa Comen). Scrive federnuoto.it