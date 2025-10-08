Nubifragio su Ostuni il sindaco | Emergenza affrontata con prontezza e responsabilità

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Amministrazione comunale di Ostuni in risposta alle accuse dell'opposizione sulla gestione dell'emergenza meteorologica del 2 ottobre scorso, che ha causato una vittima nella località costiera.In merito agli interrogativi posti dall’opposizione e relativi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - ostuni

Nubifragio a Ostuni, si cerca un disperso. Binari allagati: fermi i treni Frecciarossa Roma-Lecce

Nubifragio a Ostuni, si cerca un disperso. Binari allagati: treni in tilt, ritardi fino a 7 ore

Nubifragio a Ostuni: disperso un uomo di 63 anni, ritrovata l’auto

A Ostuni c'è stata una vittima per il nubifragio ma l'allerta era solo gialla. - facebook.com Vai su Facebook

«Non supererò mai questo dolore»: le parole della moglie di Oronzo Epifani, vittima del nubifragio ad Ostuni. I funerali - News - X Vai su X

Travolto dal nubifragio a Ostuni, Oronzo Epifani e la chiamata alla moglie poco prima di morire: «Fermati, salvati» - In segno di cordoglio, il sindaco ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Epifani ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Nubifragio su Ostuni, ritrovato senza vita il corpo del 63enne disperso ieri sera FOTO VIDEO - Oronzo Epifani alla moglie che lo seguiva in altro auto: «Fermati, l'acqua mi trascina via». Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it