Nube nera nel napoletano l' appello ai cittadini | Tenere chiuse porte e finestre

“A causa di un incendio industriale presso un’azienda del territorio di San Vitaliano, si è sprigionata nell’aria una densa nube nera. Le autorità competenti sono già operative per domare le fiamme e monitorare la qualità dell’aria”. A comunicarlo alla cittadinanza il Nucleo operativo emergenze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

