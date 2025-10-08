NSCLC EGFR | rimborsi AIFA con osimertinib sopravvivenza più lunga

Le terapie a bersaglio molecolare stanno cambiando il destino dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule e mutazione EGFR. A Milano, la clinica incontra i dati: nuove indicazioni rimborsate in Italia per osimertinib aprono prospettive concrete di vita più lunga e meglio vissuta, come ha sottolineato l’oncologa Silvia Novello in un confronto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

