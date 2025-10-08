Nozze di platino festa in Comune | Storie che ispirano la comunità
Amori che sfidano il tempo e durano decenni. Sabato, al centro feste Ca’ Nova, il Comune di Medicina ha celebrato i 60esimi e 65esimi anniversari di matrimonio di numerose coppie medicinesi, in un’atmosfera di gioia, partecipazione e riconoscenza. L’iniziativa, ormai tradizionale, vuole rendere omaggio a un traguardo di straordinario valore: un’intera vita condivisa all’insegna dell’amore, del rispetto, dell’impegno reciproco e della costruzione di legami duraturi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Matteo Montanari e la vice sindaca Dilva Fava, che hanno rivolto parole di augurio e gratitudine alle coppie protagoniste della giornata, consegnando a ciascuna una pergamena commemorativa e una gerbera, simboli di affetto e stima da parte dell’amministrazione e dell’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nozze - platino
Turisti da record. Il sindaco premia le nozze d’oro, di diamante e di platino in tre alberghi di Rimini
Ecco il programma per trascorrere al meglio le due giornate della SAGRA DELLA PORCHETTA e per celebrare le "nozze di platino" di questo fantastico evento! ? ? ? - facebook.com Vai su Facebook
Nozze di platino, festa in Comune: "Storie che ispirano la comunità" - Sabato, al centro feste Ca’ Nova, il Comune di Medicina ha celebrato i 60esimi e 65esimi anniversari di matrimonio di numerose coppie medicinesi, in un’atm ... Si legge su msn.com
Nozze d’oro. La grande festa del Comune - Oggi alle 16, al Giardino Scotto, il Comune celebra coloro che hanno raggiunto i traguardi delle nozze d’oro e di diamante, ovvero i 50 e i 60 anni di matrimonio. Come scrive lanazione.it