Amori che sfidano il tempo e durano decenni. Sabato, al centro feste Ca’ Nova, il Comune di Medicina ha celebrato i 60esimi e 65esimi anniversari di matrimonio di numerose coppie medicinesi, in un’atmosfera di gioia, partecipazione e riconoscenza. L’iniziativa, ormai tradizionale, vuole rendere omaggio a un traguardo di straordinario valore: un’intera vita condivisa all’insegna dell’amore, del rispetto, dell’impegno reciproco e della costruzione di legami duraturi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Matteo Montanari e la vice sindaca Dilva Fava, che hanno rivolto parole di augurio e gratitudine alle coppie protagoniste della giornata, consegnando a ciascuna una pergamena commemorativa e una gerbera, simboli di affetto e stima da parte dell’amministrazione e dell’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nozze di platino, festa in Comune: "Storie che ispirano la comunità"