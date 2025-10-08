Novità sul nuovo film del Signore degli Anelli!

Dopo oltre un decennio dal saluto (almeno apparente) alla Terra di Mezzo con Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, il franchise de Il Signore degli Anelli si prepara a tornare sul grande schermo. Il nuovo progetto, intitolato The Hunt for Gollum ( La Caccia a Gollum ), è un film “interquel” che mira a colmare il divario tra le storie già raccontate e a riportare in auge la magia della trilogia originale. Durante un intervento alla DesertCon (riportato da JoBlo ), Elijah Wood ha condiviso aggiornamenti entusiastici sul progetto: “So molte cose sul film. L’ho letto. È davvero buono,” ha dichiarato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Novità sul nuovo film del Signore degli Anelli!

Il signore degli anelli: caccia a Gollum : Gandalf e Frodo tornano nel cast - Ian McKellen ne è certo: quando Il Signore degli Anelli tornerà al cinema con il nuovo capitolo Caccia a Gollum, Gandalf e Frodo ci saranno. Riporta vanityfair.it