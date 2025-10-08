Novità Audi | nel 2026 una piccola elettrica che ricorderà la A2

Potrebbe chiamarsi Audi A2 e-tron la new entry per la Casa degli Anelli che dovremmo vedere entro la fine del 2026. Si tratterà di una baby elettrica con dimensioni simili a quelle di una A3 che andrà a sostituire i modelli uscenti A1 e Q2. Una compatta elettrica con elevate doti di autonomia, prezzi contenuti e dettagli di pregio. L’auto nascerà su un’evoluzione tecnologica della piattaforma MEB. Non conosciamo ancora le specifiche tecniche, ma possiamo fare delle supposizioni. Le immagini dell’articolo (non ufficiali) sono state prese dal video del canale Youtube di Alex Bine e dal profilo Behance del designer brasiliano Kleber Silva. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Novità Audi: nel 2026 una piccola elettrica che ricorderà la A2

