Novara torna il Mostro raduno di Halloween

Novaratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna, anche quest'anno, il Mostro raduno di Halloween in centro a Novara.  Venerdì 31 ottobre, dalle ore 17, nel cortile del Broletto mega raduno di orribili maschere, danza dei mostri, horror ludo park, sculture di palloncini anche horror, ducchero filato halloween, trucca bimbi e distribuzione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: novara - torna

Novara, torna il sole ma non il caldo: temperature al di sotto della media

Novara Fc, torna in azzurro Alessandro Citi

A Novara torna l'appuntamento con la Fiera d'agosto

Novara, torna il Mostro raduno di Halloween - Venerdì 31 ottobre, dalle ore 17, nel cortile del Broletto mega raduno di orribili maschere, danza dei mostri, horror ludo ... Si legge su novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Novara Torna Mostro Raduno