Novak Djokovic | È brutale dover giocare con questa umidità e per me è ancor più difficile

Ieri Novak Djokovic ha aggiunto alla sua collezione un nuovo record, diventando a 38 anni e 4 mesi il più vecchio tennista di sempre a raggiungere i quarti di finale in un 1000 (Roger Federer ci era riuscito per l’ultima volta a 38 anni e 2 mesi). Nello specifico, il fuoriclasse serbo è arrivato tra i migliori otto del torneo a Shanghai battendo in tre set Jaume Munar dopo una partita estremamente impegnativa a livello fisico. Nole ha sofferto il caldo e soprattutto l’umidità, dominando il primo set 6-2 nonostante un problema alla caviglia ma andando in crisi nel secondo parziale e arrivando quasi al limite dello svenimento (ha vomitato e gli è stata misurata la pressione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic: “È brutale dover giocare con questa umidità, e per me è ancor più difficile”

In questa notizia si parla di: novak - djokovic

