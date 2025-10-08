Lucca, 8 ottobre 2025 - Una notte di violenza e paura quella trascorsa tra sabato e domenica scorsi nella frazione di Mutigliano, alle porte di Lucca. Un uomo di 53 anni, italiano, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti contro familiari e conviventi e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito la moglie, i figli minori e successivamente anche i militari intervenuti per sedare la lite. Erano circa le 3.30 del mattino quando la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una segnalazione per una violenta lite domestica. All’arrivo sul posto, i militari della stazione di Piegaio, supportati da un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Lucca, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, intento a inveire contro la propria famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte di paura a Mutigliano: uomo arrestato dopo aver aggredito moglie, figli e militari